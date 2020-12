Do karet hraje výrobcům piva znovuotevření hospod i blížící se Vánoce.

„Na konec roku jsme připravili novinku, a to pivo anglického typu Imperial Stout Patrick. Je to třináctka s obsahem alkoholu šest a půl procenta. Nabízíme i dárkové balení tří piv. Zájemci si u nás mohou koupit také vouchery, a to buď na přímo na piva, nebo na exkurzi do pivovaru, která je spojená s degustací. Naší jasnou jedničkou je ale jedenáctka, filtrovaná i nefiltrovaná,“ shrnul Miloš Vostrý z Horáckého pivovaru v Jihlavě.

Pivo jako vánoční dárek zvažuje například Marie Procházková z Třebíčska. „Každoročně je pro mě porod vymyslet nějaký dárek pro tátu a dědu. Letos jsem se rozhodla, že jim objednám pětilitrové soudky. To by se jim snad mohlo líbit,“ podotkla Procházková.

Z pivní nabídky



Postřižinský pivovar



Kde: Dalešice, Třebíčsko



Druhy piv: Oswald 10%, Dalešická 11%, Hořká 12%, Dalešická májová 13%, Fledermaus 13%



Pivovar Hejkal



Kde: Nové Město na Moravě, Žďársko



Druhy: Světlá 11%, Jantarová 11%, Světlá 12%, Tmavá 13%



Horácký pivovar



Kde: Jihlava



Druhy: Světlá desítka 10°, Světlý ležák 11°, Světlý ležák 12°, Imperial Stout Patrick 13,6°

Podobně uvažuje také řada podniků, které před Vánocemi objednávají pivo pro zaměstnance i obchodní partnery. „Před Vánocemi máme vždycky hodně práce s přípravou dárkových balení. Před svátky ještě stihneme stáhnout z tanku náš zimní speciál, který měl loni velký úspěch. Osobně se na něj moc těším,“ přiznal Nespustil z pivovaru Hejkal.

Na Vánoce myslí i v Postřižinském pivovaru v Dalešicích. „Lidé si u nás mohou koupit dárkový karton, do kterého pak vloží piva podle vlastního výběru. Na výběr je šest druhů. Od jara máme v nabídce i pětilitrové soudky se stylovým potiskem. Právě o ně je momentálně největší zájem. Největší poptávka je pak po naší Májové třináctce,“ srovnávala Klára Polehlová z Akciového pivovaru v Dalešicích.

Mnohé vysočinské pivovary v době koronavirových omezení otevřeli vlastní obchody, jinde vsadili na eshopy a rozvoz. „My jsme spustili nový eshop od října. Zájemcům tak pošleme pivo kamkoliv po celé republice. V Jihlavě a okolí navíc máme rozvoz zdarma. Pořídili jsme také větší množství výčepních zařízení do naší půjčovny,“ sdělil Vostrý z Horáckého pivovaru.

Koupit si pivo lze i ve speciálním pivním obchůdku v Dalešicích. „Vlastní prodejnu jsme začali budovat už na jaře po uzavření restaurací. Nachází se přímo v pivovarském areálu,“ doplnila Polehlová.