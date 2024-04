Jednu opravu silnic za druhou mají na zbytek jara i začátek léta nachystanou v Humpolci. Do rekonstrukcí ulic města na Pelhřimovsku se pustí také Ředitelství silnici a dálnic. Pro řidiče to znamená hned několik uzavírek. Podívejte se na výčet míst, která budou v Humpolci hůře průjezdná.

Opravy a uzavírky ulice v Humpolci. Podívejte se, kudy řidiči neprojedou; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Až do konce října bude uzavřená Mánesova ulice. Oprava vyjde na téměř sedmnáct milionů korun. Mluvčí Humpolce Jiří Aujezdský doplnil, že uzavřený bude také vnitroblok Na Skalce. „Je to revitalizaci lokality před mateřskou školou a u bytových domů. Hodnota vysoutěžené zakázky přesahuje dvaadvacet milionů korun. Práce potrvají do konce října,“ popsal.

Od jedenáctého do dvanáctého května v Humpolci dělníci opraví propadlé části ulice Nerudova u obchodu Billa. „Další investiční akcí bude rekonstrukce ulice Hradská, která by mohla začít v červnu. Dále počítáme s opravou vozovky v ulici Hálkova naproti prodejně Protect. Termín zahájení prací odhadujeme na měsíc srpen,“ vyjmenoval Aujezdský další akce.

V současné době už silničáři pracují na výstavbě okružní křižovatky na silnici I/34 ve Vystrkově. Stavebním pracím se věnuje soukromý investor, který dílo po dokončení předá správě Ředitelství silnic a dálnic. Práce potrvají do devátého června. Od devětadvacátého dubna do devatenáctého května bude zcela uzavřen sjezd z dálnice D1 ve směru od Prahy a nájezd na dálnici D1 ve směru na Brno. Objízdná trasa povede přes Humpolec, Krasoňov a Větrný Jeníkov.

Šestého května zahájí silničáři rekonstrukci silnice II/129 na ulici Okružní v lokalitě od společnosti VODAK po okružní křižovatku ve směru na Pelhřimov. „Stavba bude realizována za úplné uzavírky na čtyři etapy tak, aby byl zajištěn přístup do všech areálů. Oprava by měla být dokončena do patnáctého července,“ sdělila krajská mluvčí Marie Beňová.

V květnu začne rekonstrukce silnice III/12935 v ulici Blanická, kterou spravuje Kraj Vysočina. Ulice Blanická bude uzavřena v celé délce. Práce podle Marie Beňové potrvají nejdéle jeden měsíc. Po dokončení prací na ulici Okružní, zrealizují opravu silnice II/347 v úseku od konce Čejova k Dusilovskému rybníku. Práce potrvají přibližně dva měsíce.