O přibližně tři sta metrů dál musí nechávat auto Marek Miksa, aby se dostal do zaměstnání. Pracuje ve firmě, která sídlí v Jihlavské ulici. „Auto zaparkuji dole u hřbitova a pak ten kus dojdu. Jsem už zvyklý a ujít se to dá. Horší to mají zákazníci. Každou chvíli volají, kam mají dát auto, protože se k nám nedostanou. Tak většinou ho taky nechají u toho hřbitova,“ popsal své řešení muž z Humpolce.

Těší se, až bude silnice opravená a dostane se do práce bez komplikací. „Silnice byla hodně křivá a různě narychlo poopravovaná. V takovém stavu byla možná už deset let. Je dobře, že zase bude vypadat jako nová. Jsem rád, že bydlím v místě, kde se mě úpravy nedotknou,“ zhodnotil Miksa.

Jihlavskou a Sluníčkovu ulici opravují dvě odlišené firmy. A obě společnosti při pracích potkala stejná komplikace. Tou je nedostatek stavařských a dodavatelských materiálů. Zdržení otevření silnic představuje nepříjemnosti i pro město. „Doprava je momentálně zkomplikovaná. Firmy nestihly termín. Ostatní opravy také ještě běží, ale ty jdou podle plánu,“ uvedla mluvčí města Aneta Slavíková.

Silničáři budou v páté a šesté fázi pokračovat rekonstrukcí Okružní ulice. Nejdřív se pustí do frézování. „Část obyvatel kvůli tomu na chvíli nebude mít možný příjezd autem k jejich domovu. Ale opravit se to musí. Je to nutnost. Stejně tak se ještě dodělává Lužická ulice,“ informovala Slavíková s tím, že do konce roku by se už řidiči s podobně intenzivní činností na silnici neměli potkat.

Taxikář Zdeněk Dvořák vyhlíží, až se bude moci po nových silnicích projet. „Je to chaotické a komplikované. Nemám k tomu slov. Jde to hrozně pomalu a komplikuje mi to práci. Když jezdím do Německa, vidím, že takový kruhový objezd je hotový do tří týdnů. Tady všechno trvá,“ řekl Dvořák. Objížďky a zácpy mu ztěžují jeho profesi. „Stává se, že zákazník má čtvrt hodiny rezervu na vlak či autobus, jenže se to prostě stejně nedá stihnout. Nepočítají s objížďkami, semafory a pak člověk k tomu všemu trčí v koloně,“ dodal sklesle Dvořák.