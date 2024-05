Kudy všude neprojede, si dopředu zjišťoval Jaroslav Havlíček. „V minulých letech mě párkrát zaskočilo, když jsem se vydal na dovolenou a narazil jsem na omezení hned kousek za Pelhřimovem. Navigaci nemám, takže jsem se letos ponaučil a radši jsem se informoval dopředu. Rozkopaného toho bude opět hodně, s tím nic nezmůžu. Ale moje nervy by na tom měly být dobře,“ okomentoval muž.

Kraj Vysočina plánuje na Pelhřimovsku letos opravit přes šestadvacet kilometrů silnic. Kromě toho se zaměří na úpravu šesti mostů a dokončení prací z minulých let. Náměstek hejtmana Miroslav Houška uvedl, že dokončí rekonstrukci silnice III/12818 z Černovic do Lidmaně. „Bude pokračovat také oprava silnice III/11255 mezi Rynárcem a Janovicemi v úseku Benátky–Janovice. Naváže na opravený úsek Houserovka–Benátky z minulého roku,“ vyjmenoval náměstek pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství.

Houška přiblížil i chystanou úpravu mostů v okrese. „Plánujeme je zrekonstruovat z rozpočtu Kraje Vysočina. Mosty jsme vybírali zejména s ohledem na odstranění omezení zatížitelnosti tak, aby v budoucnu nebyl omezován provoz nákladních vozidel, mimo jiné i vozidel zimní údržby a autobusů,“ vysvětlil. Opravu se bude týkat mostů v Mnichu, Janovicích a Počátkách.

Řidiči však budou potkávat omezení i přímo ve městech. Na léto naplánovali několik oprav například v Humpolci. Od poloviny dubna je už uzavřená Mánesova ulice. Práce na ní potrvají až do konce října. Další rekonstrukce popsal mluvčí města Jiří Aujezdský. „V současnosti probíhá výstavba okružní křižovatky na silnici I/34 v lokalitě Vystrkov. Stavební práce realizuje soukromý investor. Dílo po dokončení předá správě Ředitelství silnic a dálnic,“ předeslal s tím, že práce potrvají do devátého června.

Od začátku května už řidiči v Humpolci hůře projedou silnicí II/129 v ulici Okružní v úseku od společnosti VODAK po okružní křižovatku ve směru na Pelhřimov. Mluvčí Kraje Vysočina Marie Beňová sdělila, že stavbu zhotoví za úplné uzavírky na čtyři etapy tak, aby byl zajistili přístup do všech areálů. Oprava by měla skončit do patnáctého července.

V Pelhřimově budou naopak do konce června opravovat ulici Táborská. Mluvčí města Andrea Unterfrancová uvedla, že se uzavření týká části ulice Táborská od točny MHD před domy s číslem popisným 1870, 1871a 1884. „Nebude umožněný vjezd do této části ulice žádným motorovým vozidlům. Nebude možné ani parkování. Uzavírku označí značky zákazu vjezdu,“ doplnila.