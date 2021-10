„V první fázi rekonstrukce byla také odstraněna vnitřní a vnější omítka do výše dvou metrů, aby se zabránilo dalšímu šíření vlhkosti. Budova bude nyní během zimy vysychat,“ upřesnil předseda spolku Pavel Tychtl.

Další průběh rekonstrukcí závisí především na penězích. „Máme již podanou další grantovou žádost a pokud budeme úspěšní, chtěli bychom během zimy odstranit betonové přestropení uvnitř synagogy a otevřít tak původní chrámový prostor s chrámovou klenbou. Je opravdu radost vidět, jak se omšelé budově, v níž by dříve jen málokdo hledal synagogu, vrací původní krása. Naším cílem je provést co možná největší rozsah oprav do listopadu příštího roku, kdy si budeme připomínat tragické výročí transportu našich židovských spoluobčanů do ghetta Terezín v roce 1942,” informoval Tychtl.

Pacovská synagoga je spolu s tou v Nové Cerekvi jedinou, kde se na Pelhřimovsku a Táborsku dochovaly stopy židovského dědictví takového rozsahu. „Synagoga v Pacově tvoří spolu s židovským hřbitovem jediný hmatatelný doklad existence již zaniklé místní židovské komunity. Je také hodnotným příkladem novorománské maloměstské synagogy,“ řekl na adresu pacovské synagogy ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.