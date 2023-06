Zemědělská akademie v Humpolci je jednou ze škol, které Kraj Vysočina hodlá v nejbližších letech opravit. Zároveň tam plánuje přemístit pobočku ze Světlé nad Sázavou, určenou pro opraváře zemědělských strojů.

„Nabízí se centralizace výuky v Humpolci, a to i s odkazem na umístění školního statku zřizovaného Krajem Vysočina. V Humpolci by to znamenalo postavit nový nebo rekonstruovat některý ze stávajících objektů,“ sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Opraváře zemědělských strojů ve školní budově ve Světlé nad Sázavou by poté měli vystřídat kováři a kameníci z Lipnice nad Sázavou. Tamní pracoviště odborné výuky spadá pod Akademii Světlá nad Sázavou a záměrem kraje je soustředit veškerou výuku do jednoho místa. Areál v Lipnici nad Sázavou chce poté kraj prodat.

