Kompletní uzavírka Táborské ulice začala v pondělí dvaadvacátého dubna. Po pár dnech však pracovníci v Pelhřimově narazili na první větší problém. O co se jedná, Deníku uvedl vedoucí prací Milan Dvořák. „Našli jsme v zemi potrubí, které by tam podle plánů vůbec nemělo být. Budeme ho muset odstranit. Postup zpomaluje i to, že teď kvůli tomu musíme kopat ručně, a ne pomocí techniky,“ popsal Dvořák a přiblížil další podrobnosti.