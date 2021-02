Dlouho plánovaná rekonstrukce sokolovny v Černovicích měla být dokončená už koncem loňského roku. Práce se však zhruba o půl roku prodlouží. Kvůli nedodržení termínu dokončení stavby hrozilo, že město Černovice bude muset třicetimilionovou dotaci, kterou na opravu sokolovny dostalo, vrátit.

Rekonstrukce sokolovny se zpozdila. Hotovo by mělo být v létě. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Poskytovatel dotace ale nakonec, zřejmě kvůli pandemii koronaviru, zmíněný termín prodloužil. „Myslím si, že dodavatelská firma by měla jinak velký problém rekonstrukci stihnout do původního termínu. Je totiž začátek února a práce stále běží. Pak by to byl obrovský problém i pro město Černovice. Naštěstí je to všechno zažehnané,“ řekl starosta Černovic Jan Brožek.