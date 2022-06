Přibližně dvě stě metrů od opravované silnice má autoškolu Pavel Bartoň. „Budeme jezdit na druhou stranu, než kde budou dělníci. Zařídíme se tak, aby to žáky nijak neomezovalo. Jinak však silnici při výcviku používáme,“ prohlásil Bartoň. Obnova silnice je pro něj krok dobrým směrem. „Je dobře, že se to opraví. Už to totiž bylo potřeba udělat. Ale podle mě potřebuje v místě vyměnit i kanalizace,“ uvedl Bartoň.

S rekonstrukcí kanalizace město počítá. „Půjde o novostavbu dešťové kanalizace, vodovodu i opravu stávající stoky veřejného osvětlení a chodníků,“ informovala mluvčí města Pelhřimov Andrea Unterferencová.

Současně provede společnost EG.D přeložku kabelového vedení nízkého napětí a plynovodu. Společnost se následně postará i CETIN a.s. přeložku optického kabelu. První etapa rekonstrukce skončí jednatřicátého srpna. Na ni okamžitě naváže druhá fáze, která potrvá do konce října.