Statistici: sklizeň bude letos na Vysočině bohatá. Nejvíce bude pšenice

Oprava sídliště v Žirovnici



* Město plánuje opravit sídliště v Žirovnici dva roky

* Má už potřebné dokumenty i stavební povolení

* Do výběrového řízení se však nepřihlásila žádná firma

* Projekt vyjde přibližně na čtrnáct milionů korun

* Další konkurz bude nejdříve v zimě

Místní by úpravu v okolí svého bydliště uvítali. „Aut je tady opravdu hafo, míst k zaparkování ale méně. Žiju tady spoustu let, ale nic se s tím neděje. Stejný problém vidím i na jiných místech. Také příjezdové cesty nejsou nejlépe řešené. Jako katastrofický scénář odložení přesto nevnímám. Bylo by samozřejmě super, kdyby se místu dostalo větší péče. To bych určitě ocenil,“ vyjádřil se Jiří Netoušek, který na sídlišti bydlí.

Další termín přihlášek město nejspíš otevře v zimě. „Situace s parkováním na sídlišti je všelijaká. Proto by bylo fajn přidat více míst. Snad zpoždění ještě o jeden rok nebude zásadním problémem,“ doufá starosta Žirovnice Milan Šmíd. Stejně nutné je podle něj vyřešit přístup do tří panelových domů. „Pomůže to, jakmile se někdo bude stěhovat. Stejně tak je důležité, aby se ke vchodu bez omezení dostala sanitka. Dneska se ke vchodu téměř nedá zajet, jen jeden panelák má o trošku lepší přístup,“ přiblížil starosta.

Nezájem firem ve výběrovém řízení si vysvětluje tím, že mají do konce roku zaplněný harmonogram. „Asi mají dost zakázek a tohle by pro ně ve druhé polovině roku byla příliš velká věc. V rozpočtu na to máme vyhrazených čtrnáct milionů korun,“ zamyslel se Šmíd s tím, že situaci na sídlišti bude už muset řešit nové zastupitelstvo po volbách.

Pro město jde o ojedinělou situaci. Na jiných místech se mu daří s projekty pokračovat. Mezi ně například patří rekonstrukce čističky odpadních vod za dvanáct milionů korun či oprava dvou ulic za téměř deset milionů korun. Nová kanalizace a vodovod dostane Palacká ulice. Po opravených chodnících se pro změnu projdou lidé v Počátecké ulici. Zde přibude osvětlení, které má zvýšit bezpečnost pro řidiče i chodce.