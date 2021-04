Zásadní změnou bude po rekonstrukci na Malé scéně narovnání tamní podlahy. „Původně tam byla zkosená podlaha s divadelními sedačkami,“ poznamenal ředitel Kulturních zařízení města Pelhřimova Martin Ecler.

Teď se tam tedy budou moci kromě tradičních divadelních představení pořádat i různé klubové akce pro poslech i tanec a menší společenské akce. Součástí rekonstrukce je například i vybudování baru a šatny pro účinkující, oprava sociálního zařízení, výměna sítí a změn mimo jiné dozná i jeviště. „Malá scéna nezažila žádné velké změny od jejího vzniku a už byla opravdu v dezolátním stavu. Kulturní dům byl postavený v roce 1968, takže je to vlastně přes padesát let stará budova,“ sdělil starosta Pelhřimova Ladislav Med.

Venkovní scéna

Novinkou, která bude vidět na první pohled, je vznik nového venkovního zastřešeného pódia, které bude propojené s Malou scénou a jejím zázemím.

Venkovní scéna tak bude moci za určitých podmínek doplňovat vnitřní scénu, a to při pořádání letních koncertů, divadelních představení, gastronomických akcí i tradičních tančíren. Prostor bude přizpůsoben i možnosti promítání letního kina. „Také bychom chtěli, aby bar fungoval i mimo plánované akce. Lidé by tak mohli sedět venku, pít něco dobrého a děti by na dlážděné venkovní ploše mohly jezdit třeba na koloběžkách,“ přemítal Martin Ecler.

Zmíněná rekonstrukce začala v březnu. Hotovo by mělo být v listopadu. „Až skončí stavba, tak tam budeme mít ještě spoustu práce. Budeme to muset dotáhnout co se světla, zvuku i akustiky týče, zařídit budeme muset i šatnu a bar,“ sdělil Ecler. Rekonstrukce malé scény vyjde na sedmnáct a půl milionů korun.