Mezi jednou z negativních zaznívá například hlas Šárky Hanouskové. „Tak mohlo ředitelství silnic domyslet i to, že odřízne třeba obyvatele Pelhřimovské a zprovoznit alespoň přejezd do města. Nebaví mě každý den stát u STK a čekat, než se někdo smiluje a pustí mě,“ vyjádřila se.

Další omezení v souvislosti s opravou průtahu v Humpolci:



* Upravená dopravní situace bude i na Rozkoši. V křižovatkách nebude možné zastavit, aby byl umožněn výjezd automobilů z vedlejšíchulic. Upozorní na to přechodné dopravní značení – žluté kříže.

* S částečným omezením musí počítat i chodci a majitelé nemovitostí podél silnice I/34, která se bude v danou chvíli opravovat.

K situaci se vyjádřila i humpolecká radnice. „Humpolcem projíždí až deset tisíc aut denně, což znamená, že v některých okamžicích to může být problém. Největší špička je tradičně mezi sedmou a devátou hodinou ranní a mezi třetí a pátou odpoledne. Jinak se ale situace výrazně zklidnila a klidnější jsou i řidiči, protože chápou, že to opravdu jinak nejde. Silnici je potřeba opravit,“ všiml si místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Podobný názor má i Lucie Kratochvílová, která městem musí projíždět za prací. „Nepřijde mi, že by to bylo tak hrozné. Když jezdím já, tak mě to většinou stojí jedno stání na světlech, a v klidu projedu dál. A tak nějak jsem se smířila s tím, že se tu opravuje. Dříve nebo později to asi muselo přijít,“ vyslovila názor žena.

Někteří řidiči si ale zkracují cestu přes nezpevněnou cestu podél dálnice. „Jedná se však pouze o pár jedinců, kteří nedokážou počkat pár minut v koloně. Je to zbytečné, protože ničí zemědělskou půdu a dělají tím problémy zemědělcům,“ posteskl si místostarosta Brukner.

Aktuální opravovaný úsek je pro řidiče nejhorší. „Jakmile skončí první a druhá etapa a celá stavba se posune o křižovatku dál, tak se motoristům výrazně uleví. Otevře se totiž silnice ke Kauflandu, která je nyní zavřená,“ doplnila mluvčí městského úřadu Jana Kudrhaltová. Další úlevou pak bude otevření silnice v Čejově, kde uzavírka potrvá do konce srpna.

Konec první etapy se blíží. „Finišovat by se mělo v úterý šestadvacátého července. Poté, tedy od sedmadvacátého se práce přesunou na druhou polovinu silnice, čímž započne druhá etapa. V tomto úseku by dělníci měli setrvat zhruba do jedenáctého srpna,“ nastínil detaily za Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

Stavební práce si vyžádaly celou řadu krátkodobých uzavírek. V průběhu první a druhé etapy se provoz odklání přes Hálkovu ulici. A to s sebou nese některé reakce místních. „Já jsem naprosto šokovaná, kolik kamionů Hálkovou projíždí. Doufám, že se pak dočká opravy, ta ulice to bude potřebovat jako sůl,“ přidala svůj názor Andrea Šlefrová. Hálkova se pro práce ve třetí a čtvrté etapě uzavře a provoz bude veden přes Fugnerovu.

K situaci v Hálkově se vyjádřil i Martin Buček. „Na Hálkovu je potřeba nahlížet i v kontextu ostatních oprav na Vysočině. Hodně s nadsázkou lze říci, že ze všech nejhorších možností bylo odklonění provozu skrze ni tou nejméně bolestivou variantou. Musel se vybrat nějaký kompromis mezi prováděnými opravami a obslužností ve zbytku města. A i v konzultaci s policí z toho Hálkova vyšla nejideálněji,“ vysvětlil Buček.

Hálkova bude jednou z ulic, kterou plánuje v budoucnu rekonstruovat i humpolecká radnice. „Plánujeme poslední etapu rekonstrukce ulice 5. května, a to v příštím roce a rekonstrukci ulice Hálkova. Ta začne po vybudování městského bytového domu. Počítáme tedy zhruba v letech 2024 až 2025,“ nastínil humpolecký místostarosta s tím, že kromě opravy povrchu dojde i k rekonstrukci vodovodů, kanalizace či metropolitní sítě.