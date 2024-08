Pivovar Kamenice nad Lipou od čtvrtého do osmého srpna nabízí své pivo všem, kteří přijdou do Českého domu v Paříži. „Vezli jsme tam naši osmičku a dvanáctku. Chtěli, ať je jedno pivo slabší, aby si lidé mohli vybrat. Tak ve Francii nabízíme cyklistickou osmičku,“ vysvětlil jednatel pivovaru Milan Houška. „Pro tuto příležitost jsme také uvařili speciální dvanáctku, kterou jsme nazvali sportovní, je to světlý ležák,“ dodal Houška.

Do Paříže vyjeli dva výčepní, kteří se o kamenické pivo v Českém domě starají. „Jsme rádi, že tady můžeme být a nabídnout naše pivo jak českým fanouškům, tak i místním lidem, kteří navštívili Český dům,“ uvedl vrchní sládek Přemysl Chmelař. „Pivo čepujeme od dvanácti do dvanácti, střídáme se tady s kolegou. Spousta zákazníků se k nám vrací a říká, že jim pivo moc chutná,“ dodal Chmelař.