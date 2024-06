Jáchyme, hoď ho do stroje! Oldřich Lipský by v červenci oslavil sto let

Ve čtvrtek 4. července to bude sto let ode dne, kdy se do rodiny vyhlášeného cukráře Viléma Lipského v Pelhřimově narodil Oldřich Lipský. Otec byl nejen cukrářem, ale také ochotníkem a lásku k divadlu přenesl na své tři syny. Mladší bratr známého herce Lubomíra se také uplatnil ve světě filmu, stál však „na druhé straně“ a byl uznávaným režisérem a scénáristou.

Fotografie ze Síně Lipských, která připomíná život a dílo slavného uměleckého rodu spjatého s Pelhřimovem a je umístěna v domě číslo popisné 10 na Masarykově náměstí. | Foto: se souhlasem Městského úřadu Pelhřimov