Sté výročí v Pelhřimově. Lábus a Konvalinková zavzpomínají na Lipského

V Pelhřimově si v sobotu 22. června připomenou narozeniny jednoho ze svých nejvýznamnějších rodáků. Filmový režisér Oldřich Lipský by se letos dožil stých narozenin. Zavzpomínat přijedou čeští herci, bude i kaskadérská show.

Oldřich Lipský by letos oslavil sto let. Je to rodák z Pelhřimova. | Foto: se souhlasem města Pelhřimov