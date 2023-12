Podle místostarosty je to předmět k úvaze. „Každý z nás si musí nějak obhájit, jak bude konec roku slavit. Je potřeba soucit a empatie. Nemyslím si ale, že je dobré na tragédii reagovat regulacemi. Akorát by to paralyzovalo a ochromilo oslavy. Nejsem si jistý, jestli je to dobrá cesta. A chápu, pokud někdo bude chtít tradice dodržet,“ dodal Honzárek.

S ohňostrojem dodrží zvyklosti

Například ve Velkém Meziříčí na Žďársku budou prvního ledna novoroční ohňostroj opět mít. Starosta Alexandros Kaminaras Deníku řekl, že dodrží zvyklosti. „Oslavy budeme míst stejně jako v předchozích letech. V této nejisté době chceme lidem dopřát něco stabilního na co jsou tradičně zvyklí. Nechceme jim brát něco, na co se už těší,“ vysvětlil starosta Velkého Meziříčí.

Program s ohňostrojem nezruší ani v Třebíči. V Jihlavě původně novoroční ohňostroj být měl. Jestli ho lidé na Masarykově skutečně uvidí, však ještě budou radní rozhodovat. Podle primátora krajského města Petra Ryšky padne rozhodnutí v pátek. „Odpoledne už budeme vědět, jestli ohňostroj zůstane, nebo ne,“ sdělil.

Mezi další města na Vysočině, která naopak rachejtle nepoužijí, patří Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku nebo Pelhřimov. „Ohňostroj tady mít nebudeme. V Pelhřimově totiž nemá tradici, město ho neorganizuje,“ upřesnila mluvčí města Andrea Unterfrancová. Také Náměšti ohňostroje nepořádá, ale ani místním obyvatelům nezakazuje.