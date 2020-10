Odpadků v přírodě přibývá. Správa chráněné krajinné oblasti posílí stráž

Koronavirová pandemie má dopad i na přírodu. Odpadků tam lze nalézt více, než je zdrávo. Na jaře byla navíc zrušena akce Čistá Vysočina. A tak se místa okolo silnic nedočkala pravidelné očisty. „My chodíme uklízet už asi deset let. Letos jsme nebyli a je to na příkopech u silnic bohužel vidět,“ povzdechl si Vladimír Peňáz, který příkopy u silnic rok co rok pravidelně uklízí s kuklickými dobrovolnými hasiči.

V lesích lze najít stopy po návštěvnících i lesních dělnících. | Foto: Pavla Smolková

Úklid veřejného prostranství je na Vysočině na jaře prioritou číslo jedna pro tisíce dobrovolníků. Z příkopů tak mizí desítky tun odpadků. „Když jsme šli uklízet poprvé, tak toho bylo nejvíce. Další roky už se to udržovalo v určité míře. Pokud nám to na jaře koronavirus dovolí, pak se do úklidu pustíme zase. Uklidíme odpadky nastřádané za dva roky,“ slíbil Peňáz. Ovšem nejen příkopy u silnic jsou posety odpadky. Lidé se prostě v přírodě neumí chovat. „Nechápu, jak někdo může v lese nechat prázdnou PET láhev. Když ji tam mohl donést plnou, tak ji snad prázdnou domů unese, ne?“ podivila se nad přístupem některých lidí Marie Sára Rajnošková z obecně prospěšné společnosti Chaloupky. Pět z deseti pohřbů je bez obřadu. Pozůstalí na Vysočině rozloučení odsouvají Přečíst článek › Více odpadků v přírodě jde ruku v ruce s vládními opatřeními. Lidé odtržení od běžného života nacházejí rozptýlení jinde. „Na jaře bylo lidí v přírodě víc než obvykle. Ale vliv na to neměla jen nouzová opatření, ale také krásné dubnové počasí. Lesy jsou tu pro všechny a jsme rádi, že se do nich lidé vydávají. Ale jako všude je fajn, když berou ohled na ostatní,“ poznamenala mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. Lidé se vydávali častěji do přírody i v dalších měsících. Kromě omezení zahraničních dovolených k tomu přispěla i letošní výjimečně dobrá houbová sezona. A také působení lesních dělník, kteří kvůli kůrovcové kalamitě častěji pracují v lesních porostech. Ne všichni se ovšem v lese chovají tak, jak by měli. Víc lidí, víc odpadků Větší návštěvnost zaznamenali i ochranáři. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy přitahuje nejen skalní turisty, ale v poslední době i ty, kteří by se jindy vypravili raději někam k moři. „Ve Žďárských vrších to asi není horší než jinde, ale návštěvnost je letos větší. A čím víc lidí v lese, tím více stop po nich nacházíme,“ potvrdil šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč. Některé stopy po návštěvnících mají podle jeho slov dlouhodobý charakter. „Hlavně vlhčené ubrousky. Je to nešvar moderní doby a v přírodě se rozkládají roky. A odhozených PET láhví se najde také dost,“ konstatoval Hlaváč. OBRAZEM: Na malých políčkách na Žďársku se brambory stále sbírají ručně Přečíst článek › Neukázněné návštěvníky Žďárských vrchů může občas překvapit některý z pracovníků strážní služby. Ti dohlížejí na to, aby příroda v chráněné oblasti zůstala lidským konáním pokud možno nedotčená. „Plánujeme strážní službu ve Žďárských vrších posílit. Máme už několik nových kandidátů. Od příštího roku bude strážní služba ve Žďárských vrších výrazně intenzivnější,“ avizoval Hlaváč. K odhazování odpadků se přidal i další nešvar – černé skládky. I ty souvisí s úklidovou akcí Čistá Vysočina, neboť spousta z nich mizela právě na jaře. „Lidé často odhazují pytle s odpadky u lesních cest nebo u odpočívadel. Vím o černé skládce u Petrovic nebo za Olešnou. Jsou to místa, kde motoristé zastaví a jednoduše tam odpad nechají,“ řekl správce novoměstské zeleně Zdeněk Krejčí.

