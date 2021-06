Justina Gajarská se na taneční v Havlíčkově Brodě těšila. Po pěti absolvovaných lekcích v havlíčkobrodské taneční škole Trend ale její nadšení loni na podzim utnula pandemie koronaviru. „Společenské tance mě baví, chtěla jsem se je naučit. Myslím, že jsme se tam těšili i jako třída. Trochu mě mrzí, že to dopadlo takhle,“ řekla studentka.

Taneční škola se rozhodla zbylé kurzy tanečních ve zhuštěné podobě odučit nyní. V Humpolci a Jihlavě už odstartovaly první lekce, v Brodě kurz znovuotevřeli v neděli třináctého června. „Nedovedu si představit, že bychom kurz zahájený loni dokončili až příští jaro. Chceme to odučit, bojíme se, že pokud na podzim přijde pandemie znovu, vláda tyhle akce zruší jako první,“ zdůvodnila rozhodnutí jedna z majitelek školy Trend Marcela Černá.

V Havlíčkově Brodě ale do hry vstoupila část rodičů. Nevyhovovalo jim červnové pokračování kurzu. Na gymnáziu vznikla i protestní petice. „Některé maily, které nám přišly, byly napsané až agresivně a sprostě. Na první lekci jsme proto šli s tím, že v Brodě taneční ukončíme, což jsme řekli i studentům. Ti přítomní nás ale zaplavili neskutečnou vlnou podpory a odhlasovali si pokračování,“ zdůvodnila Černá, proč minimálně pro část brodských studentů budou taneční lekce v červnu pořádat i nadále.

Pravidla tanečních



* studenti nemusí tančit v rouškách ani respirátorech



* ochrana dýchacích cest je ale povinná ve společenských prostorách



* na jedné akci se může sejít maximálně 200 tanečníků a 500 diváků

První letošní hodiny se podle jejího odhadu účastnily asi dvě třetiny žáků. „Mrzí mě, že škola dala o pokračování kurzu vědět vcelku pozdě. Kdyby mi o tom neřekla kamarádka, sama o tom nevím,“ postěžovala si Gajarská, která kvůli domluvené brigádě na tanečním parketu chyběla. Zvažuje, že červnovou část tanečních vynechá a kurz dokončí v září.

Vášeň pro společenské tance sdílí i studentka Katolického gymnázia v Třebíči Sára Hlouchová. Tamější škola Starstep ale musela s kurzy skončit už po třech lekcích. „Těšila jsem se tehdy strašně moc. Bylo super, že kurzy jsem trávila se spolužáky, kteří byli většinou stejní začátečníci jako já,“ podotkla studentka sexty.

Kvůli menšímu počtu odučených hodin se ve Starstepu rozhodli na podzimní kurzy navázat až v září. Do konce školního roku už by to nestihli. „Pro nás by taková možnost byla reálná jen tehdy, pokud by se rozvolnilo už v dubnu. Takhle ale víme, že by to spoustě lidí narušilo program na prázdniny. Takže jsme se rozhodli začít v září v podstatě znovu,“ sdělila trenérka a majitelka třebíčské taneční školy Jana Fenčáková.

I podle Hlouchové je zářijový restart kurzu dobrou volbou. Účastníci dostanou navíc i jednu lekci tance zdarma. „Komunikace ze strany Starstepu byla naprosto bezproblémová. A lekce zdarma jako pomyslná odměna za čekání je vítaným bonusem,“ kvitovala studentka.

Ve Starstepu věří, že se jim opakovaný kurz povede dotáhnout do konce. V případě jeho zrušení a škrtnutí také dalších tanečních na podzim by ale škole hrozily existenční problémy. „V takovém případě bychom museli uvažovat o zavření,“ naznačila Fenčáková, že další koronavirová omezení by pro ně mohla být likvidační.

TOMÁŠ BERÁNEK