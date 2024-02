Poté, co českobudějovický krajský soud v těchto dnech povolil takzvanou reorganizaci Jindřichohradeckých místních drah, vyvstaly otázky, jaký bude další osud úzkorozchodné tratě. Konkrétní reorganizační plán musí věřitel Jan Píšala předložit do sto dvaceti dnů. V případě neúspěšných jednání je však ve hře také odprodej podniku novému majiteli.

Nová naděje pro úzkokolejku do Obrataně: ve hře je obnovení provozu od léta

Samotní představitelé Jindřichova Hradce, odkud vlaky vyjížděly, chtějí na co nejdřívějším obnovení provozu spolupracovat. „Celkově vnímám situaci pozitivně. Po více jak roce má dceřina společnost již pomalu všechnu potřebnou dokumentaci, která je nutná pro provoz na trati,“ podotkl jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

V otázce financování provozu je podle něj nutné vycházet z kapacity tratě a možností využití stávajícího vozového parku. „Vzhledem k tomu, že tato skutečnost musela být zahrnutá v rozpočtu, který se sestavoval minulý rok, lze i tento krok vnímat pozitivně. Na celkové hodnocení je ovšem ještě moc brzy,“ doplnil Kozár.

Maximálně stovky tisíc korun je do počátečního obnovení úzkokolejky ochoten investovat starosta Černovic na Pelhřimovsku Jan Brožek. Do následného provozu pak další desítky nebo nízké stovky tisíc. „Vše je ale podmíněno tím, že bude existovat nějaký realistický plán. Ten já osobně nevidím. K dráze máme nostalgický vztah, rozhodnutí zastupitelstva by tedy mohlo být v případě podobné částky kladné, ale můj osobní názor je ten, že bude velmi obtížné dráhu provozovat v jakémkoli režimu,“ řekl Deníku starosta Brožek.

Soud povolil reorganizaci jindřichohradecké úzkokolejky, firma JHMD je v úpadku

Zároveň apeloval na finanční zodpovědnost. Pokud se pro provozování úzkokolejky podaří najít investora, budou mu Černovice partnerem. „Ale zaplatit si to musí sám. Veřejné peníze nejsou neomezené, když je někde vydáme, budou nám jinde chybět,“ argumentoval Brožek.

Informace o tom, že bude potenciální investor s obcemi o odkupu dráhy a drážních budov jednat, zazněla na jednání věřitelského výboru Jindřichohradeckých místních drah koncem ledna. „Nadále zůstává v platnosti stanovisko obcí, že jsou připravené iniciovat jednání s kraji a státem ohledně možnosti společného budoucího vlastnictví drážní infrastruktury. Nikoliv ale tak, aby obce ze svých zdrojů kryly pohledávky věřitelů firmy v insolvenci,“ přiblížil starosta Nové Včelnice na Jindřichohradecku Tomáš Hrubec.

Krajští zástupci Vysočiny i Jihočeského kraje jsou v případě obnovy provozu na trati ochotní podpořit Jindřichohradecké místní dráhy po dobu letní turistické sezóny. „Nyní čekáme, zda oba kraje osloví možný provozovatel se všemi platnými koncesemi a předloží jízdní řád,“ sdělila Hana Brožková z oddělení vnějších vztahů jihočeského krajského úřadu.

Úzkokolejce z Obrataně se blýská na lepší časy, podnikatel usiluje o pronájem

Provoz úzkokolejky vyhledávané turisty i místními dočasně skončil předloni v říjnu poté, co Jindřichohradecké místní dráhy skončily v úpadku. Podle soudu dluží firma zhruba tři sta padesát milionů korun. V uplynulých dnech povolil Krajský soud v Českých Budějovicích její reorganizaci, kterou poslední lednový den schválili věřitelé.

Úzkorozchodná trať vede z Jindřichova Hradce do jihočeské Nové Bystřice a Obrataně na Pelhřimovsku. Trať do Nové Bystřice je dlouhá třiatřicet kilometrů, severní větev úzkokolejky do Obrataně je o třináct kilometrů delší. Mezi nejznámější místa na trase patří například lesní zastávka Kaproun, odkud vychází hustá síť tras pro turisty i cyklisty.