Do doby zvolení nového starosty povedou radnici místostarostové Petr Machek a Pavel Hrala. Pro zastupitele města Humpolec je to hodně čerstvá zpráva. To potvrdil například nezávislý zastupitel Lubomír Kordovský. „Je to hodně čerstvá informace. Zatím nevím, jak na ni reagovat ale společně s ostatními zastupiteli to budeme řešit. Když končí na radnici starosta je to vždycky problém,“ sdělil Deníku.