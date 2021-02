Očkuje se také v sociálních zařízení, je jich aktuálně rovných čtyřicet. Zájem mělo téměř devadesát procent klientů a na začátku týdne už bylo více než polovina z nich očkována první dávkou. Čtrnáct procent pak i druhou. Mezi zaměstnanci je zájem menší, zhruba šedesátiprocentí. Celkem to už bylo tři tisíce pět set dávek. „Mezi zařízení s nejvyšším zájmem klientů o očkování patří například Domov Nové Syrovice, Domov Kamélie Křižanov nebo Domov ve Věži,“ dodala Svatošová.

Podle hejtmanství je do budoucna pravděpodobné, že menší očkovací centra vzniknou i v menších než okresních městech. Radnice nebo zdravotnické zařízení, které projeví zájem, budou mít k dispozici metodické materiály s příklady z praxe.

Vysočina přitom dle hygieny zůstává na třetím místě mezi kraji s nejnižším počtem lidí pozitivně testovaných na koronavirus, aktuálně je to 326 případů na sto tisíc obyvatel. Prudce ale roste výskyt britské mutace. Od osmadvacátého ledna do čtvrtého února se vyskytlo jen jednapadesát případů, od pátého do desátého února jich ale bylo sto jednadvacet.

Své působení v krajských nemocnicích pomalu končí armáda, čtyři vojáci pomáhající v Nemocnici Třebíč v neděli odejdou. Do konce měsíce zůstanou přítomní jen u antigenních testů v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, vždy po dvou příslušnících.