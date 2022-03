Dřevěné pelety používá k topení například rodina Abrahámových z Třebíče. Studenta Adama Abraháma vytápění inspirovalo zhruba před dvěma lety k účasti v soutěži Enersol studentské projekty. V kategorii Enersol a praxe zvítězil s prací Peletovací stroj, aneb Topíme úsporně. „Doma využíváme pro vytápění dávkovací kotel na pelety, k této problematice mám blízko a inspiroval jsem se,“ uvedl Abrahám.

Lákají i kotlíkové dotace

Zvýšený zájem o topení peletami zaznamenala i společnost Ecogalva ze Žďáru nad Sázavou, která peletové kotle nabízí. „Že by šlo o skokový nárůst, to se říci nedá, ale zájem o topení peletami stoupá v souvislosti s rostoucí cenou plynu,“ řekl Deníku František Dočekal z obchodního oddělení. Jak upřesnil, zájmu o topení peletami nahrává i možnost získat takzvané kotlíkové dotace. „V nich je uvedená i podpora kotlů na biomasu, kam patří i pelety. Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v letošním roce. Domácnosti si tak mohou požádat o dotace maximálně do prvního září, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů,“ upřesnil Dočekal.

Růstu zájmu o topení peletami a kusovým dřevem se přizpůsobují také prodejci otopné techniky. Lidé ale často podceňují komín a jeho parametry. „Dnešní úsporné kotle na tuhá paliva mají mnohem nižší teplotu spalin a tomu musí být komín přizpůsoben. Jde hlavně o rozměry spalinové cesty a odolnost komínové vložky proti kondenzátu,“ vysvětlil Roman Švantner ze společnosti Enbra.

V souvislosti s rostoucími cenami energií a novým kolem kotlíkových dotací, které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí koncem února, zjišťuje nyní Krajský úřad Kraje Vysočina zájem lidí o připravovaný nový program pro nízkopříjmové domácnosti. „ Jde pouze o předběžný průzkum zájmu o tento program,“ upřesnila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Obecně zájem o podporované vytápění v kraji stoupá. Příjem žádostí do takzvané dodatkové výzvy třetího kola kotlíkových dotací zahájil kraj loni prvního října. Žádosti bylo možné podávat pouze elektronicky a po pár hodinách kraj evidoval více než pět stovek žádostí.

Narozdíl od předchozích let, kdy většina produkce firmy Stora Enso nalezla odbytiště v západní Evropě, se loni podle Strádalové poprvé Česko stalo pro ždírecký závod hlavním trhem. „Z více než sedmdesáti tisíc tun dřevěných pelet vyrobených loni v závodě na Vysočině putovalo k českým zákazníkům skoro třicet tisíc tun, to je čtyřicet procent vyrobeného objemu,“ upřesnila Strádalová.

Hned po Česku jsou největšími odběrateli Itálie a Rakousko. „Do příštích let očekáváme další růst poptávky na tuzemském trhu i proto, že pelety jsou cenově stabilním zdrojem tepla. Jsou vyráběny v České republice, jejich cenu určuje vždy lokální výrobce a nepodléhá tak skokovým výkyvům, jak dnes vidíme u plynu a elektřiny. Zároveň se jedná o obnovitelný zdroj energie šetrný k životnímu prostředí,“ řekl František Vícha, jednatel ždírecké společnosti.

Kotel na pelety pro vytápění využívají podle Strádalové desítky tisíc českých domácností.

Vlastnosti pelet



Pelety jsou malé válečky ze zbytkového dřeva, díky vysušení a lisování mají větší výhřevnost než surové dřevo.



Nejvyšší možný stupeň v rámci nezávislé mezinárodní certifikace zajišťuje, že pelety jsou vyrobené pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva bez příměsí kůry.



Pelety mají nízký obsah vlhkosti a vysokou hustotu, což napomáhá k jejich efektivnějšímu spalování. Výsledkem je pak minimum popela, což pomáhá zajistit lepší a dlouhodobější výkon kotle.