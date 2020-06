Letošní první sobotní brunch tak nabídl španělskou paellu v podání Paella don Onino. „Není to typicky valenciánská paella. Je tam ale kuřecí maso, zelenina, španělská kulatozrná rýže, cizrna, celý česnek ve šlupce a netradičně tam dáváme i olivy. Děláme i vegetariánskou verzi a nabízíme k tomu také krevety,“ popsal Oldřich Pítra, z čeho paellu vaří.

Zajímavé je ale na tom také to, v čem tento českošpanělský pokrm vytváří. „Paellu vařím na pánvi, která má v průměru sto třicet centimetrů a jsem na ní schopen uvařit až dvě stě porcí. A tak s naší pánví navštěvujeme farmářské trhy, hudební a food festivaly, svatby, zkrátka jezdíme všude tam, kde by jsme rádi lidem zprostředkovali i něco víc než jen výtečný gurmánský zážitek,“ prozradil Pítra, který na humpoleckou platformu zavítal z Hrádku na Plzeňsku.

V začátcích, kdy rýži s masem a zeleninou vařil v takovém množství, používal metodu pokus – omyl. „Tím, že se to vaří všechno najednou, tak je sice fajn, že máte spoustu jídla k vydávání, ale ze začátku bylo těžké to dochucení. Dokonce jsem si na to vypočítal i takový matematický vzoreček podle množství potravin, ale teď už to sázím od oka,“ prozradil Pítra.

Historie zmíněné značky se začala psát před mnoha lety, kdy Oldřich Pítra strávil část života ve Španělsku. „Paellu jsem tam jedl hodně, protože jsem pracoval s místními farmáři v horách. Toto jídlo jsem si zamiloval pro jeho jednoduchost, vynikající chuť, nezapomenutelný vizuální zážitek, ale také především pro jistou obřadnost, se kterou ho tam vždy připravovali,“ přemítal dlouhovlasý gurmán.

Sobotní program na deštivé Letní Platformě nabídl zábavu i pro ty nejmenší. Děti si totiž užily dopoledne s Annou Theimer Suchánkovou, která si připravila divadlo Světlušky a světluškové.