Pětimetrový plyšový medvěd nebo polévkový hrnec o objemu dva tisíce tři sta litrů, ale i jezdecká socha prezidenta Masaryka o rozměrech devět krát devět milimetrů či pletená čepice ještě o něco menší. To vše lze vidět v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit.

Ačkoliv je Pelhřimov nejmenší okresní město na Vysočině, rozhodně stojí za návštěvu.

Už jen samotné muzeum je kuriózní tím, že sídlí na dvou místech. Je ve spodní části Masarykova náměstí a pak také zhruba sto padesát metrů odsud na Nábřeží rekordů a kuriozit. A třetí expozicí je v podstatě ještě zahrada. Tam jsou obří exponáty jako je největší ježek v kleci nebo třímetrový příbor. „Mají společnou vstupenku, takže obě muzea navštíví drtivá většina návštěvníků. Jen časové důvody někoho občas připraví o prohlídku druhé části pelhřimovských rekordů,“ vysvětlil Miroslav Marek, prezident „rekordové“ agentury Dobrý den.

Ohledně exponátů, kterým by návštěvníci měli určitě věnovat svou pozornost, jmenoval Marek loď z 85 302 mincí, unikáty slepené z více než tři čtvrtě miliónu sirek a to včetně funkčních hudebních nástrojů, jízdní kolo či dokonce motocykly vyřezané ze dřeva nebo parní stroj ze skla. „To si nemůže nikdo nechat ujít. Už jenom proto, že jde o exponáty, jenž u těch, kteří to mají v hlavě správně nastavené, vzbuzují národní hrdost - nic podobného nikdo minimálně v Evropě nedokázal,“ sdělil Miroslav Marek.

On sám je známým pelhřimovským patriotem a podle něj je toho v nejmenším okresním městě Vysočiny vedle „rekordového“ muzea k vidění hodně. „Naši návštěvníci bývají překvapeni, když jim v rámci prohlídky doporučujeme další turistické cíle,“ usmál se a jmenoval úsměvné filmové muzeum Lipských. Převážně pro děti je Pelhřimovské Peklo a Muzeum strašidel, v téže budově sídlí Expozice přírody s největší sbírkou dřevin v ČR. „A to všechno je fajn shlédnout pěkně shora, vyhlídková věž kostela svatého Bartoloměje měří 61 metrů,“ dodal.

Někoho láká Muzeum Vysočiny, jiní radši zamíří do bazénu nebo na Beach Well s minigolfem, ve vedrech je příjemná i procházka po Městských sadech, kde je několik hřišť nejen pro děti. Nově se pak po úpravách v okolí otevírá rybník Stráž. „Ve Starém Pelhřimově je pak unikátní expozice s názvem Malé muzeum Bible, které je zapsané rovněž v České knize rekordů. Návštěvníci zde totiž mohou obdivovat největší sbírku Biblí v České republice, historických i soudobých, a to včetně těch, které se dají číst pod vodou, jsou vytvořeny formou komiksu… A tušili jste, jak miniaturní je nejmenší Bible ze všech,“ zeptal se závěrem Miroslav Marek. Odpověď lze najít ve Starém Pelhřimově.