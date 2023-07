Rodačka z Hradce Králové se na Vysočinu přestěhovala, protože si přála žít na statku a chovat koně. Prostory, kde žije s manželem a dětmi, si Kočkovi přestavěli vlastníma rukama. „Byla to ruina na spadnutí. Staré chlévy, zdi bez oken a dveří,“ popisuje původní stav domu výtvarnice a designerka.

Její obrazy jsou zvláštní. Vyzařuje z nich klid a pohoda. Malbu Markéta doplňuje včelím voskem. „V roce 2010 jsem převzala čajovnu v Hradci Králové na Velkém náměstí. Na podzim vstoupila do mé provozovny příjemná žena s přáním na poskytnutí prostoru čajovny, v němž by mohla vystavit svou tvorbu společně a uspořádat vernisáž. Vyšla jsem jí ihned vstříc. Ukázala mi techniku, s níž pracuje. V tom okamžiku jsem věděla, že tato tvorba je přesně to, co celý život podvědomě hledám,“ vzpomíná sympatická výtvarnice na své začátky.

