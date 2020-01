Milovníci zimních radovánek si už brzy budou moci zabruslit přímo v centru Pelhřimova. Na tamním Masarykově náměstí totiž opět vyrůstá umělé kluziště. Oficiálně bude provoz zahájen v pátek 10. ledna ve 14 hodin, ale jak prozradili zástupci pelhřimovské radnice, pro nedočkavce by mělo být kluziště k dispozici už od čtvrtečního večera.

Stavba umělého kluziště na Masarykově náměstí v Pelhřimově. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Bruslaři si užijí sportovní aktivitu zcela zdarma, a to každý všední den od 14 do 20 hodin, o víkendech je provoz zajištěn od 10 do 20 hodin. Plocha se syntetickým ledem o rozměru 200 metrů čtverečních, pojme najednou 47 bruslařů. Kluziště, které je odolné vůči teplotním výkyvům a umožní bruslení i při teplotách nad nulou, bude na Masarykově náměstí stát do pátku 31. ledna.