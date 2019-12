V pelhřimovské kapli se tak uskutečnil již pátý ročník slavnostního předání Betlémského světla, který svou fanfárou zahájili žáci ze Základní umělecké škole v Pelhřimově. „Světlo jsme dříve rozdávali jen jako hlídky a nebo také na Masarykově náměstí v rámci Zlaté neděle. Na mši do kostela ale s Betlémským světlem chodíme už asi patnáct let. Kalvárii jsme na tuto akci začali využívat až po její rekonstrukci,“ přemítala pelhřimovská skautka Denisa Vrbová.

O hudební doprovod se v kapli svatého Kříže postarala kapela Ten Sing z Pelhřimova. „Písničky jsou koncipované tak, aby je lidé znali a mohli si zazpívat společně s námi,“ řekla Denisa Vrbová. Pelhřimovští skauti, kteří i letos přivezli Betlémské světlo z Vídně a dál se starají o jeho rozdávání a předávání, připravili hned několik akcí.

Slavnostní byla už cesta pro Betlémské světlo z Pelhřimova k rychlíku do Horní Cerekve. „Betlémské světlo započalo svou pouť v Betlémě, v jeskyni narození Ježíše Krista a odtud putovalo letecky do Vídně, kde před týdnem při ekumenické bohoslužbě bylo rozdáváno do různých zemí celého světa a doputovalo i k nám. Tuto sobotu ho skauti z Brna rozváželi po celé republice. Bylo na mnoha vlakových zastávkách. A právě na zastávku v Horní Cerekvi jsme se s našimi nejmenšími světluškami a vlčaty vydali i my,“ pověděla za pelhřimovské skauty Tereza Fišarová.

Dodala také, že celé dopoledne a odpoledne pak světlo rozváželi do různých místních kostelů, k babičkám a dědečkům, ke kamarádům a nakonec i do již zmíněného kostela svatého Bartoloměje.