OBRAZEM: Otevření pivovaru se povedlo. Nyní ho čeká druhá etapa rekonstrukce

Kamenice nad Lipou – Sváteční den 28. října mohli milovníci zlatavého moku strávit v obnoveném Pivovaru Kamenice nad Lipou. Ten své brány otevřel po dlouhých sedmdesáti letech.

Na návštěvníky kromě dobrého piva čekala i skvělá hudba nebo stánek s pivovarskými suvenýry. Děti si pak mohly pohrát v dětském koutku nebo namalovat svůj vlastní obrázek na pivní sklo a vyrobit tak originální dárek například tatínkovi. Kromě toho byl po celou dobu otevřený areál pivovaru, takže zájemci mohli nahlédnout do jeho útrob.

Sobotní otevíračka se povedla nad očekávání dobře. „Počasí bylo hodně špatné, měli jsme proto strach, že tolik lidí nepřijde. Vystřídalo se tady ale odhadem zhruba čtyři tisíce lidí, takže pivovar byl nabitý k prasknutí. I když je náš pivovar poměrně velký, bylo nám tady trochu těsno,“ řekl s nadsázkou jednatel pivovaru Milan Houška.

„Musím říct, že i přes nepřízeň počasí je tady opravdu hodně lidí,“ ocenil Ondřej Hašek, který do Kamenice nad Lipou zavítal z Havlíčkobrodska. „Bylo skvělé, že se člověk mohl podívat blíže do pivovaru a nahlédnout i do tanků. Bohužel pivo jsem neochutnal, protože jsem tady autem. Prý ale bylo dobré,“ zasmál se.

O kamenické pivo byl velký zájem. „Měli jsme připraveno asi 170 hektolitrů piva. Navařili jsme sedm druhů – tři ležáky a čtyři speciály. Speciály se vytočily úplně všechny a v sedm hodin už nebyl žádný. Ležáků nám tady zůstalo kolem deseti hektolitrů, takže přes sto hektolitrů jsme určitě prodali,“ pochvaloval si Houška.

Lidé měli možnost ochutnat i piva uvařená speciálně na slavnostní den. „Hlavním lákadlem mezi speciály bylo 22° Imperial Stout, které náš sládek uvařil 26. dubna, půl roku zrálo a včera jsme ho slavnostně ochutnávali,“ pochlubil se Houška. „Myslím si, že vesměs všech těch sedm druhů piv mělo velký ohlas, takže naše sobotní akce splnila svůj účel na sto procent,“ vyzdvihl.

S opravami začali v pivovaru loni. „Rekonstrukce, během níž jsme zprovoznili malý a velký pivovar a pivnici, trvala rok a jeden měsíc. Začínali jsme loni 1. října, kdy jsme tady měli den otevřených dveří, abychom náš pivovar představili veřejnosti ještě před opravami,“ zavzpomínal Houška.

Drobné dodělávky čekají ještě pivnici. „Teď ještě na dva týdny zavřeme pivnici, abychom mohli dodělat věci, které jsme nestihli. Jako celek ji budeme otevírat 10. listopadu, abychom stihli svatomartinské hody,“ doplnil jednatel pivovaru.

Finální podoby by se pivovar mohl dočkat už za rok. „Budeme pokračovat ještě dál. Během příštího roku nás čeká druhá etapa. Na řadu přijde druhé patro, kde jsou kanceláře, ještě jedna restaurace a společenský sál. Počítáme s tím, že bychom mohli slavnostně otevírat zase touto dobou,“ prozradil plány pivovaru Houška.