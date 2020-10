Super akce, hodnotí zábavně vzdělávací hru Cesta za pokladem, kterou pro všechny malé průzkumníky připravilo humpolecké infocentrum, maminka Lenka Ondoková. „Děti jsou nadšené. I když máme Humpolec prochozený, je fajn se zastavit a něco se dozvědět. Samozřejmě jsme si cestu rozdělili na několik etap. Přeci jenom "covidové prázdniny" budou dlouhé,“ poznamenala Lenka Ondoková.

Díky nové hře poznají děti z Humpolce své město lépe. | Foto: Archiv Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci

Řeč je o hře, díky které se malí i velcí projdou městem, parky i přírodou, ale jinak, než když chvátají do školy nebo do práce. Ti, kteří se na cestu za pokladem vydají, objeví něco, čeho si dříve nevšimli, dozví se, co nevěděli nebo i zažijí, co ještě nezažili. „Při této akci nenavštívíte žádnou vnitřní ani vnější kulturní či sportovní událost, a přesto si užijete pěkný den, aniž byste porušili covidové opatření,“ sdělila ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci Marcela Kubíčková.