Práce ve mlýně, svatá rodina, jarmark s loutkovým divadlem nebo tradiční zabijačka. Ulice na okraji Kamenice nad Lipou opět ožila. V garáži rodinného domu totiž manželé Biňovcovi od pátku 27. listopadu vystavují svůj nejnovější betlém.

Nový betlém v Kamenici nad Lipou mohou zájemci vidět od pátku 27. listopadu. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Pokochat se jím v adventním čase, ale i během vánočních svátků mohou kolemjdoucí už od ranních hodin. Garážní galerie Bohumila a Blanky Biňovcových bude otevřená vždy do šesté hodiny odpolední. „Jelikož jsem tento betlém stavěl prvně, zabralo to spoustu hodin. Navíc jsem to musel třikrát předělávat,“ poznamenal Bohumil Biňovec.