OBRAZEM: Děti tvořily nejdelší dopis pro Ježíška

Pelhřimov – Děti ze Základní školy Na Pražské Pelhřimov přispěly svými obrázky k vytvoření nejdelšího dopisu pro Ježíška. Zmínění prvňáčci totiž ve čtvrtek 12. prosince dopoledne zavítali do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit, kde namalovali to, co by si přáli mít za pár dní pod stromečkem.

Nejdelší dopis pro Ježíška v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. | Foto: Deník / Denisa Šimanová