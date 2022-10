Součástí úprav bude také most, silnice či stavba dešťové kanalizace. Na opravě ulice pracuje obec spolu s Krajem Vysočina.

„Oba projekty jsou zásadní. Nádražní ulice je problém delší dobu. O úpravě se uvažuje snad dvacet let. Obchvat je také ožehavé téma. Provoz stoupá a obchvat by místním ulevil. Kamiony jsou tady největší zátěží,“ zhodnotil starosta Obrataně Aleš Komárek. Podle něj obchvat zároveň pomůže řidičům, kteří obcí projíždějí do Brna či Českých Budějovic. Obrataň totiž funguje jako spojnice mezi dálnicemi D1 a D3.

Měření čistoty ovzduší: vzduch na Vysočině obsahuje látku způsobující rakovinu

Odklon dopravy přispěje většímu bezpečí. „Jde to ruku v ruce. Děti při cestě do školy na tom budou lépe. Přinese nám to větší klid,“ dodal Komárek. Předběžný odhad ceny obchvatu je zhruba jedna miliarda korun. Obec dokončuje dokumentaci projektů. Výběrové řízení na opravu Nádražní ulice začne v příštím roce.