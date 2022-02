„Zatím zadáváme data do územního plánu. Obchvat tady měl být už přes padesát let a zrovna teď je to opět aktuální téma. Impuls k zahájení stavby přišel od Ředitelství silnic a dálnic. Obchvat bude pro nás bude přínosný, jenže se s tím mělo začít už dávno,“ sdělil starosta Obrataně Aleš Komárek.