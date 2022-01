Po ideálních víkendových podmínkách však v pondělí přišla obleva, která stav tratí rychle mění. „Podmínky jsou proměnlivé, foukal vítr a někde je sněhu dost. Jinde už začíná chybět. Je potřeba zvýšená opatrnost a možná i starší lyže,“ poradil v pondělí odpoledne Kratochvíl. Právě na tomto okruhu by se měl v neděli odjet i závod Jihlavská 15. Pokud nebudou sněhové podmínky vyhovující, přesune se na Čeřínek.

Tam je sněhu o něco více a běžkaři si tam mohou užít dvanáct kilometrů upravených tras pro oba styly. „Tento týden by sníh mohl oblevě odolat, v pátek a v sobotu očekáváme sněžení,“ odhadl Kratochvíl s tím, že při větší sněhové nadílce bude možné okruh prodloužit. Stopa je konkrétně upravená na Novém Hojkově, Skoulových kopcích a na Boršově.

Nové tůně pro žáby a čolky: mají zachránit mizející obojživelníky na Novoměstsku

Běžkaři si také užívají okruh ve volnočasovém areálu Českého mlýna, kde je okruh o délce 660 metrů s technickým sněhem. „Zkoušeli jsme v neděli prodlužovat tratě napřírodno, měli jsme osmnáct set metrů upravených, ale obleva to tam rychle zhatila,“ pokrčil v pondělí rameny Kratochvíl.

Spolek Lyžařské Jihlavsko by ještě během letošní zimy rád prodloužil trať v Českém mlýně až k mostu dálničního přivaděče. Chybí na to ale několik desítek tisíc korun, které by rád získal od firem či podnikatelů. Možností je buď dát sponzorský dar nebo si nechat v areálu umístit reklamu. „Čas nám běží, něco takového realizovat později než v polovině února je pozdě. Zájem o lyžování pak už nebude tak velký,“ usoudil Kratochvíl.

Kam na běžky?



- na Jihlavsku jsou tradičně tratě v lokalitách Vysoká a Čeřínek



- letošní novinkou je okruh v areálu Českého mlýna



- desítky kilometrů lze najet v okolí Nového Města na Moravě



- stopy upravují i dobrovolníci u menších obcí po celé Vysočině

Běžkařské stopy jsou i v okolí Nového Města na Moravě. Za poslední týden se tam podařilo upravit více než pětaosmdesát kilometrů tratí. „Na některých místech je stopa poničená. Prosíme a znovu připomínáme o dodržování lyžařského desatera. Zejména prosíme pejskaře, aby se svými mazlíčky nevstupovali do stopy,“ požádal Erik Havlík z novoměstského infocentra. Nespokojený se stopami na Novoměstsku byl po pondělním běžkování například Robert Krejčí. „Stopy nestojí za nic, je to spíš uválený sníh," postěžoval si Krejčí.

Trasy přitom připravují i menší obce na Vysočině, třeba v Růžené si na to půjčili techniku od kolegů z Třeštice, čtyřkolku řídil starosta Martin Široký. V Třeštici pak upravil zhruba deset kilometrů Jan Procházka se svými kamarády. „Byly na to dobré podmínky, napadlo hodně sněhu, který teď bohužel zase odtává,“ řekl v pondělí amatérský běžkař, který se chystá na Jizerskou padesátku. „V letošní sezoně jsem najezdil na běžkách asi 350 kilometrů, většinu v Jizerských horách, zbytek pak u nás doma,“ spočítal Procházka.

Lidé úpravu tratí u vesnic kvitují s povděkem, přeci jen nejde o sport, který lze dělat celoročně. „Rád lyžuji, ale letos na to zatím nebyly podmínky. A když už bylo pár dní, tak mi to nevyšlo časově. Ale když je dostatek sněhu, rád si razím své stopy po loukách a polích v okolí domu ve Strachoňovicích na Telčsku. Jde zhruba o pětikilometrové okruhy,“ zhodnotil další nadšený běžkař Jan Líčka.