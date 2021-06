Za devadesát korun se dá i po zvýšení cen obědových meníček najíst v Pelhřimově. Menu v dražších podnicích na Vysočině už ale šplhají i nad sto padesát korun. Například Buena Vista, což je jedna z nejlepších restaurací v Jihlavě, nabízela ve čtvrtek menu za 129 až 169 korun. Zájem lidí je přitom značný. „Lidí chodí tak čtyřikrát více. Ve všední dni máme plno jak předtím o víkendu,“ usmála se supervizorka Buena Visty Petra Hálová.

Adam´s bar a bistro, který patří ke špičce v Třebíči, nabízel v pátek oběd za rovných sto padesát korun. Restaurace Rebel Na Farských ve Žďáru nad Sázavou pak za páteční meníčko chtěla sto třicet korun. „Po lockdownu jsme zdražovali o deset procent. Ale lidé to chápou, chodí jich opravdu spoustu,“ řekla provozní žďárské restaurace. Anna Fojtíková. Na sto třicet korun vyšel ve čtvrtek oběd i hosty Hotelu Slávie v Pelhřimově.

Meníčka na Vysočině



- nejlevější jsou v Domácí jídelně Pelhřimov za 90 korun



- ve většině okresních měst se dá naobědvat pod stovku



- v lepších restaurací jsou ceny meníček kolem sto padesáti korun

U Zlatého lva v Havlíčkově Brodě si pak lidé mohli ve středu poručit oběd za 169 korun, případně o třicet korun levněji bez polévky. „Snažíme se hlavně polední menu udržet na co nejpříznivější ceně. Jsme rádi, že se k nám hosté vrátili. Ti stálí přišli všichni, objevili se dokonce i nějací noví,“ potěšilo provozní Jiřinu Hausvaterovou.

Na druhou stranu se v okresních městech dá pořád naobědvat se stokorunou v kapce. V bufetu žďárské polikliniky byl v pátek oběd za 98 korun. Ještě o čtyři koruny levnější menu nabízel o den dříve jihlavský Bufet Lidovka. V Třebíčance pak v pátek vyšlo menu na devětadevadesát korun.

Jen devadesát korun chtějí po strávnících v Domácí jídelně Pelhřimov. Jak řekl provozovatel Michal Pokorný, jídelna zatím drží ceny. „Řekl bych, že zdražovat budeme někdy po prázdninách. Myslím si, že to bude zhruba o deset korun,“ odhadl.

Nejvíce si naopak zaplatí lidé hledající nejnižší cenu v Havlíčkově Brodě. U Kroupů si ve středu mohli dát jídlo za 138 korun. „Hosté se nám pomalu vracejí, ovšem o něco zvednout ceny jsme museli. Ten dlouhý čas, kdy byla hospoda zavřená kvůli covidu a existovala jen přes okénko, je znát,“ zhodnotil aktuální situaci číšník Jaroslav Jelínek.

Že restaurace podražily, poznali i hosté. „Nedávno jsem byl s kolegou na jídle v restauraci na Lipnici. Menu tam stálo dvě stě padesát korun na jednoho a to jsme měli jen guláš s přílohou, cena byla bez pití. Ne každý si tohle může dovolit častěji,“ podělil se o svou zkušenost Pavel Rus z Havlíčkova Brodu. Míní, že se některé restaurace pasují do rolí chudáků, aniž by k tomu měly důvod. „Pokud vím, hodně restaurací přes lockdown provozovalo okénka a dostávaly kompenzace,“ dodal.

Jiní dražší obědy příliš neřeší. „Nějaké razantní zdražení jsem nezaznamenal. Na jídlo mi přispívá stravenkami zaměstnavatel, takže jestli zaplatím o korunu víc při doplácení moc neřeším,“ zhodnotil Kamil Novotný z Třebíče.

Zvýšení cen ve většině restaurací není náhodné, zdražují totiž potraviny. Výraznějšímu zdražování ale podle odborníků brání konkurenční boj. „Hlavně ve větších městech je provozovatelů, kteří nabízejí meníčka, poměrně hodně. Pokud budou v okolí držet cenu stejnou, nemůže si každý dovolit ji zvýšit. Pro řadu zaměstnanců je to hlavně otázka ceny a tam, kde bude levnější možnost, tam ji využijí,“ řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Restaurace tak často nabízí menu za částky, které se blíží cenám surovin. „Mají meníčka pro to, aby zůstávali v povědomí klientů, kteří tam pak například chodí i na večeře,“ vysvětlil Pelc.

Meníčka v okresních městech:

Jihlava

restaurace Buena Vista – zelná polévka s klobásou, zeleninový salát se smaženými kousky lososa a bagetka, dezert – 149 korunami

Bufet Lidovka - polévka, dušená karotka s vepřovou plecí a bramborami – 94 korun

Třebíč

Adam´s bar a bistro - drůbeží vývar s nudlemi a zeleninou, hovězí roastbeef, šťouchané brambory s cibulkou, medovohořčičná omáčka a rukola – 150 korun

restaurace Třebíčanka – brokolicová polévka, smažený kuření stehenní řízek a bramborová kaše s okurkou – 99 korun

Havlíčkův Brod

Hotel Zlatý lev - zelná polévka s klobásou a králík na hořčici s bramborovými noky – 169 korun

hostinec U Kroupů - ovarová polévka s kroupami a moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a špenátem – 138 korun

Žďár nad Sázavou

restaurace Rebel Na Farských – polévka (špenátový krém), filírované kachní prsíčko s višňovou omáčkou, bramborové krokety a dvě deci limonády – 130 korun

Bufet – Poliklinika Žďár nad Sázavou - zelná polévka s klobásou, smažený kuřecí řízek s brambory a okurka – 98 korun

Pelhřimov

Hotel Slávie - hovězí vývar s masem a vejcem, těstoviny se šunkou, hříbky a brokolicí, mrkvový salát s jablky – 130 korun

Domácí jídelna Pelhřimov - hovězí vývar s masem a nudlemi, smažená vepřová kapsa plněná šunkou a sýrem, brambory, kyselá okurka a šťáva nebo čaj – 90 korun