I několik dalších využilo v pondělí možnost poobědvat v již otevřeném vnitřním prostoru restaurace. „Jíst tři čtvrtě roku saláty a salámy není úplně dobrý, takže na pořádný jídlo do hospody už jsme se těšili,“ pochvaloval si Jan Mikula, který vyrazil na oběd se svými kolegy.

Podle majitele Vinárny Lucerna a Restaurace Střepina Dalibora Ryšánka je zatím zájem vlažnější. „Řekl bych, že to začne víkendem. Lidi si na to musí zase zvyknout,“ řekl Ryšánek.

Ani do restaurace Pohoda ve Žďáře nad Sázavou se v pondělí příliš hostů nehrnulo. „Lidi zatím moc nechodili. Oproti tomu, na co jsme byli zvyklí před covidem, tak to teď byla bída. Doufáme, že se to rozjede,“ sdělila vrchní Andrea Samková.

Sedělo se i na zahrádce

Naopak jednatel pivovaru v Kamenici nad Lipou Milan Houška si návštěvnost pochvaloval. „Na to, že je pondělí, kdy to bývá slabší, tak lidi chodí. Vrátili se, takže to je super. S návštěvností jsme spokojeni. Dnes bylo i docela pěkně, takže někdo seděl i venku na zahrádce,“ poznamenal Houška.

Některé restaurace otevření teprve čeká. „Restauraci budeme mít připravenou v úterý,“ uvedl provozní Jan Mikeš.

Pondělní rozvolnění umožnilo otevřít i diskotéky a bary, vláda však zakázala zpěv a tanec. „V pátek ráno, když přišli s rozvolněním, tak jsem domluvil akce na čtrnáct dní a personál, ale odpoledne nařídili PCR testy a zakázali tancování. Takže jsem zase všechno rušil,“ přemítal majitel Sauna Music Baru v Pelhřimově Ondřej Kampe s tím, že otevře alespoň bar.

Miami club v Jihlavě s otevřením ještě vyčkává. „Nejde o podporu, ale podmínka je zavírání v deset hodin večer, což pro noční klub nemá úplně smysl. A ty podmínky jako testování, respirátory a zákaz tancování, to je jako kdybych šla do bazénu bez vody. To je úplně zcestný,“ kroutila hlavou Jana Třetinová, manažerka klubu.