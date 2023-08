Děti ve Věžnici budou mít na podzim novou jídelnu a kuchyň i učebny

Starosta David Drahoš má teď před sebou těžký úkol. Najít za odcházejícího zaměstnance náhradu. Protože obecní zaměstnanec musí být něco jako „zasloužilý všeumělec.“ Má na starost veškerou údržbu obecního majetku, včetně zeleně. „Nutná je spolehlivost a zodpovědnost, flexibilnost, aktivní přístup, samostatnost, organizační schopnosti. Samozřejmě manuální zručnost, a poctivost, papíry na traktor,“ vypočítal starosta Drahoš, který ale chápe, že být obecním zaměstnancem není žádné terno. „Samozřejmě je to práce v místě. Obec vyjde vstříc, když zaměstnanec potřebuje volno z rodinných důvodů, ale plat je jiná věc. Řídí se systémem tabulek a platových tříd,“ povzdechl si starosta s tím, že dnes najít člověka manuálně šikovného a ochotného pracovat je na hranici snu.

Obec má nové dílny, moderní techniku. Podle Drahoše si obecní zaměstnanec vydělá kolem třiceti tisíc hrubého. „To dneska není žádný velký plat. Od úřadu práce dotace nedostanete, jen v případě, že zaměstnáte člověka, který je dlouhodobě v evidenci jako nezaměstnaný, ale to je risk,“ dodal starosta s tím, že o volné místo na obci se zatím nikdo nepřihlásil. Když obec nikoho nenajde letos, bude se na údržbě obecního majetku podílet starosta a nové výběrové řízení vyhlásí příští rok.

Starosta zaměstnanec

Stejné potíže jako Věžnice měla obec Častrov na Pelhřimovsku. Mají tam jednoho zaměstnance a hledali ho dlouho. I zde podle obecního úřadu hraje roli nízký tabulkový plat a práce v terénu za každého počasí.

Obec Radostín na Havlíčkobrodsku má necelé dvě stovky obyvatel. Petr Zadina je starosta i obecní zaměstnanec v jednom. „Je to tak lepší. Jsem v důchodu, mám čas. Co pro obec udělám, to mám,“ řekl Deníku.

Stálého obecního zaměstnance nemá ani obec Budeč na Žďársku. „Na sečení trávy a údržbu zeleně máme brigádníka. O obecní majetek se starají zastupitelé společně s hasiči. Když je třeba jdeme na brigádu. Je to pro nás lepší,“ vysvětlil místostarosta František Pešl.

Možnost získat obecního zaměstnance s podporou úřadu práce, který zaměstnanci přispěje na mzdu, dává podle Ministerstva práce a sociálních věcí systém veřejně prospěšných prací. Ovšem s podmínkou, že zaměstnavatel přijme člověka z evidence uchazečů o zaměstnání. Má to ale háček. Mezi nejzávažnější komplikace patří podle starosty Drahoše z Věžnice nedostatek vhodných uchazečů a fakt, že lidi, kteří se osvědčili, nelze takto zaměstnat na déle než jeden rok a smlouvu s nimi nelze uzavřít opakovaně.