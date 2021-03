Ačkoliv by se však mohlo zdát, že přináší jen samá negativa, jedno pozitivum se přeci jen najde. Veškerá doprava se obci, kde aktuálně žije pětaosmdesát obyvatel, vyhýbá. „Předtím, než zanikla Zahrádka, přes nás vedl hlavní tah na Ledeč nad Sázavou. Teď je tady v tomto ohledu klid,“ prozradil starosta Píště Josef Jelínek.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkZmíněná hlavní dopravní tepna totiž zanikla právě kvůli stavbě vodní nádrže. Výhodou je i fakt, že hlavní silnice vede podél horní části Píště a v té spodní, kde žije většina obyvatel, jezdí takřka jen místní nebo lidé z blízkého okolí.

Lokální zajímavost

Vojslavický most, nebo také někdy nazývaný dvojitý most u Píště, je stavba vybudovaná nad údolím řeky Želivky. Jedná se o raritu, která nemá v Česku obdoby, protože jde prakticky o dva mosty nad sebou. Spodní most ze čtyřicátých let dvacátého století, původně zamýšlený jako dálniční, se v současné době využívá pouze jako místní komunikace mezi Vojslavicemi a Píští. Most přímo nad ním byl vystavěn v sedmdesátých letech a je součástí dálnice D1.

Tip na výlet

Přehrada Trnávka

Necelých dvacet kilometrů od obce Píšť najdou turisté přehradní nádrž na řece Trnavě, která se nachází mezi Želivem a Červenou Řečicí. Byla vybudována v letech 1977–1981. Využívá se hlavně k zachycení splavenin, které by jinak znečištovaly vodní nádrž Želivka-Švihov. Jako přírodní koupaliště je využívaná část vodní nádrže u obce Červená Řečice. V těchto místech najdou milovníci koupání na březích přehrady upravené pláže.

Zřícenina hradu Chřenovice

Necelých třicet kilometrů od Píště najdou výletníci oblíbené místo turistů – zříceninu hradu Chřenovice. Zřícenina gotického hradu ze 13. století stojí u řeky Sázavy. Jednalo se o strážní hrad nad soutokem řeky Sázavy s potokem Jestřebnice. Ve 14. století byl hrad majetkem rytířů z Chřenovic, ale v 16. století je již zmiňován jako pustý. Dnes jsou z hradu zachovány vysoká válcová věž a několik zbytků silných hradeb, vše je obklopeno stromy. Přímo u hradu je železniční zastávka Chřenovice-Podhradí a vede k němu i turistická značka.