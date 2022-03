Kameničtí zachraňují studánku při opravě silnice

Obchvat v Lukavci



• Obchvat v Lukavci plánovali přes patnáct let

• Otevřou ho letos v srpnu

• Objezd měří 2,5 kilometruStavba zahrnuje tři mosty

• Aby obchvat vznikl, bylo potřeba využít odstřelit cestu

• Práce začaly v březnu roku 2021

Jde o součást opravy silnice II/128

• Rekonstrukce vyjde na 312 milionů korun

• Značnou část zaplatila Evropská unie a Kraj Vysočina

Obchvat také vyhlíží Jakub Švec, který bydlí u hlavní silnice. „Největší problém je tu s kamioňáky. Občas totiž jezdí jako prasata. Když to obchvat vyřeší, bude to jedině ku prospěchu. Navíc půjde skrz obec rychleji projet,” řekl.

Mezi problémy, se kterými se lidé potýkali, patřily také potřísněné zdi od bláta. „Budovy poblíž krajské cesty bylo obtížné udržovat. V období zimy totiž stěny blátem ohazovala projíždějící auta. I kvůli tomu se pak okolní domy začaly vylidňovat,“ prozradil starosta Lukavce František Pinkas.

Jako další výhodou zmínil vyšší bezpečnost. „Máme tu tři zúžená místa, kde je to pro chodce a dopravu nebezpečné. Těžká doprava se teď odvede jinam, takže to už nebude tolik vytížené,“ doplnil.

První řidiči by se po obchvatu mohli projet v srpnu. Půjde o zkušební provoz. Ten do konce roku přejde v ostrý. „Stavba je pro nás dlouho prioritou. Plánovali jsme to přes patnáct let s Krajem Vysočina. Vývoj byl dlouhý a v jeho průběhu se mnohé změnilo. Ale bylo potřeba tomu věnovat čas a dát si na tom záležet,“ přiblížil Pinkas. Odvedení dopravy by zároveň mělo městysu pomoci ušetřit. V Lukavci totiž museli neustále investovat do oprav silnic.

V Lukavci nejsou jediní, kteří se mohou těšit na nový obchvat. Oprava silnice II/128 povede ještě přes Čáslavsko až na hranice se Středočeským krajem. Loni část úseku zprovoznili v Salačově Lhotě. Zatím jsou v obci spokojení. „Ulevilo se nám. Obyvatelé jsou ve větším bezpečí. Zároveň už nemíváme zničený majetek. Naše silnice nebyly na zvýšený provoz stavěné. Teď už to řešit nemusíme,“ uvedl starosta obce Martin Malina. Výstavba této části vyšla na devadesát milionů korun.