Obchvat Starého Pelhřimova? Stavba za dvě stě milionů začne za tři roky

Několik tisíc projíždějících aut denně. To je běžná realita na státní silnici vedoucí přes Starý Pelhřimov. Za pár let by se to ale mohlo změnit. Budoucí obchvat této místní části totiž dostává jasnější obrysy.

Obchvat Starého Pelhřimova. | Foto: Reprofoto: Se souhlasem ŘSD

Obchvat bude Starý Pelhřimov obcházet v jeho severní části a je vedený od západu k východu. „Stavba přinese lokálně zklidnění dopravy, snížení hluku a míry výfukových zplodin. Zvýší se naopak bezpečnost obyvatel, zejména chodců, a řidičům pak nová přeložka poskytne plynulejší jízdu. Ve vztahu k navrhovaným parametrům silnice bude pro ně cestování také zároveň bezpečnější,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Místní plánovaný odklon dopravy vítají. „Už se na něj těšíme. Snad to alespoň trochu uleví provozu, který je tady často opravdu velký,“ svěřila se Marie Kubíková ze Starého Pelhřimova. Ze stodoly budou mít v Želivě potřebné zázemí pro technické služby Přečíst článek › O rozhodnutí o umístění stavby obchvatu silničáři zažádali koncem loňského roku. Jeho vydání očekávají v průběhu prázdninových měsíců. „Součástí stavby budou mimo jiné dva mosty, jedna mimoúrovňová křižovatka a dvě protihlukové stěny,“ přiblížil Buček. Stavba obchvatu Starého Pelhřimova vyjde na téměř dvě stě milionů korun. Její zahájení Ředitelství silnic a dálnic plánuje v průběhu roku 2024, vše ale záleží na dalším postupu přípravy stavby. Defibrilátor zachránil ženě život. Přístroj dostanou i rychnovští hasiči Přečíst článek › V širším kontextu patří obchvat Starého Pelhřimova do souboru staveb na silnici I/19, tedy hlavním tahu z Pelhřimova na Tábor. Na této trase už v minulosti přibyl například obchvat Kámene a v současné době vzniká obchvat Chýnova. „Všechny tyto stavby mají přispět k lepšímu propojení Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a také k bezpečnějšímu propojení dálnic D3 a D1 mezi Táborem a Humpolcem,“ dodal Buček.