Obrataň leží na hlavním tahu mezi Humpolcem a Táborem, který navíc spojuje dálnice D1 a D3.

O nové komunikaci, která by odvedla tranzitní dopravu z poslední obce na západním konci Kraje Vysočina ležící na silničním tahu I/19 mimo obytnou zástavbu, se však mluví desítky let a realizace důležité dopravní stavby zatím zůstává v nedohlednu. „Jezdí nám tu kvanta aut. To je úplně špatně. Obchvat se tu nějakým způsobem řeší, ale bohužel zatím se nic nepodařilo,“ řekl starosta Obrataně Aleš Komárek.

Obchvat Obrataně by uvítal i tamní praktický lékař. „Kamiony tu jezdí neustále, je to strašné. Někdy se odtud nedá nedá ani vyjet, to tu člověk čeká klidně i pět minut. Za obchvat bych byl určitě rád, ale nevím, jestli se ho vůbec dočkám,“ zmínil Zdeněk Hvězda.

Ředitelství silnic a dálnic, které má silnici I/19 ve správě, plánovalo podle slov Aleše Komárka čtyřicet let severní variantu obchvatu Obrataně. „Najednou přišli s tím, že by mohla být varianta jih,“ doplnil obrataňský starosta.

ŘSD tak nechalo zpracovat ekonomické hodnocení stavby.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic aktuálně čekají na výsledky ekonomického hodnocení stavby. „Právě proto, že ta severní varianta ekonomicky nevycházela, tak jsme hledali jiné řešení, které by mohlo mít naději,“ vysvětlila ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

Dodala také, že výsledek by mohli mít do půl roku na stole. „Každé ekonomické hodnocení vypovídá o tom, jestli je stavba dostatečně efektivní, aby mohla být schválená a postupovat do projektové přípravy,“ informovala Tesařová s tím, že v ekonomickém hodnocení hrají roli především náklady a přínosy stavby.

Podle Aleše Komárka se místní s plánovanou severní variantou obchvatu už i nějak sžili. „Zmíněná varianta dokonce byla nějakým způsobem v územním plánu. Uvidíme, jak se k tomu postaví zastupitelstvo, potažmo obyvatelé. Všechno má svoje pro a proti. Uvidíme, je to ve stádiu jednání,“ řekl Komárek.

Stavba nové silnice by mohla ovlivnit i Petra Puchnera. „Bydlím na okraji vsi, takže obchvat by měl jít kolem mého domu. My tedy budeme mít naopak trochu zhoršené podmínky,“ zoufal si Puchner.