Vášně se pokoušel krotit končící humpolecký starosta Karel Kratochvíl a informace uvedl na pravou míru. „Dvěma sty korun bude přispívat Kraj Vysočina. Zbytek bude doplácet město. Vaše částka tedy může být opravdu reálná,“ ujistil Kratochvíl muže, který měl obavy o nízkou výkupní cenu pozemků.

Pro jiné byla prioritou ochrana přírody. Mezi ně patří například Jana Zadková. Ta zároveň vlastní část pozemků v Čejkově, přes který by obchvat vedl. „Dozvěděli jsme se, kvůli čemu jsme přišli. Takže budeme věřit, že všechno bude jinak. Nechci, aby to tolik zasahovalo do přírody. Je to příliš výrazné. Naštěstí jde o počátek, takže šance žije. Aspoň je dobře, že si projektanti vyslechli, co si myslíme,“ vyjádřila svůj názor Zadková.

Oprava ulice skončila, v Černovicích se autobusy vrátí na původní zastávky

Někteří vlastníci pozemků jsou až z Ameriky. „Jsem tu jako delegace za kamaráda, který v Americe bydlí. Vlastní pár pozemků u Hněvkovic. Dostal jsem za úkol mu říct, jak se situace vyvíjí. Ale i já sám jsem zvědavý,“ přiznal Jiří Podubníček. Podle svých slov nebude předávat úplně dobré zprávy. „Nepřijde mi, že by vznikla nějaká vzájemná shoda. Lidé, kteří si koupili parcely na kraji města, aby měli klid, budou mít za humny obchvat,“ okomentoval.

Zároveň s obchvatem vznikne také cyklostezka. Také na ni mají lidé různé názory. „Je to moderní. A přispěje to pohybu. Uvítal bych ji a doufám, že jich tady budeme mít v budoucnu vícero,“ pochválil Podubníček. Opačně to vidí Matěj Kulík. „Přijde mi zbytečná. Nemá smysl, když není propojená s dalšími. Mělo by to být komplexnější,“ uvedl humpolecký muž, který je zároveň architekt.

Kulík nebyl nadšený ani ze samotných plánů obchvatu. „Vůbec se mi nelíbí, jak udělali napojení na Hněvkovice. Spokojený ani nejsem s tím, že úplně chybí napojení na Havlíčkův Brod. Tudy vede hlavní provoz. Každopádně chápu, že tohle nejde vyřešit úplně snadno. Kromě toho, že to odkloní část dopravy, mi to nepřijde ideální. Snad nad tím ještě zapracují. Je to potřeba,“ zkritizoval humpolecký architekt.

O STAVBĚ



Začátek stavby obchvatu: Po roce 2030



Stavební náklady: 760 milionů korun



Náklady na výkup pozemků: 93 milionů korun



Délka obchvatu: 7 850 kilometrů



Navrhovaná rychlost: Devadesát kilometrů v hodině



Cyklostezka by měřila tři a půl kilometru