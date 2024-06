Nyní je Rudolf L. ve vazbě, kde čeká na soud. Za podvody velkého rozsahu mu hrozí vězení od pěti do deseti let. „Muž byl obviněn z toho, že podvedl několik desítek lidí tím, že jim nasliboval investiční zlato. Jenže po vyinkasování zálohy už žádné zlato nedodal. Poškození takto přišli o zhruba třiadvacet milionů korun,“ sdělil Deníku žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Obžaloba Rudolfa L. viní celkem ze třiasedmdesáti případů od března 2022 do loňského 24. června. Policisté v ten den muže zadrželi na letišti v Praze po návratu z Turecka, kde byl údajně na obchodní cestě.

Inzeráty s nabídkou zlata Rudolf L. uveřejňoval v různých médiích, i těch tištěných. Případ řeší vysočinští kriminalisté, protože několik poškozených je právě z Vysočiny, první trestní oznámení podal poškozený z tohoto kraje.

Kde skončilo oněch asi třiadvacet milionů korun, není známo. Rudolf L. nabízel zlato za platbu předem. Svou důvěryhodnost měl muž podpořit svými údajnými kontakty na vlivné lidi včetně politiků.

„Součástí spisu jsou články a fotografie, na nichž je obžalovaný zachycen v přítomnosti některých politiků na úrovni ministrů. Překvapilo mne i to, že jedna z dřívějších adres jeho společnosti je na stejné adrese, jakou má Ochranná služba Policie ČR, která zajišťuje ochranu ústavním činitelům,“ poznamenal žalobce Fichtner.

Rudolf L. je už rok ve vazbě, kde by měl zůstat až do začátku soudního procesu, který by se měl konat ještě letos u Krajského soudu v Brně.