Jiří Kašpárek dnes 18:20

Obchodní dům Vysočina by v Pelhřimově už nemusel nadále chátrat. Radnice na základě výběrového řízení pověřila společnost 4ct, aby zjistila, jak budovu lépe využít. Mí tím lépe přispět rozvoji města. Úprava by se týkala také Městských dvorů. Podívejte se do galerie, co se změní.