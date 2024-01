Podle bývalého starosty Karla Kratochvíla Humpolec na takové obchodní centrum čekal. Současný starosta Petr Machek je ale v nadšení zdrženlivější. „Obávám se, abychom časem nemuseli řešit vylidňování centra Humpolce, pokud skončí tamní obchody,“ poznamenal. To si myslí i Pavel Svoboda, který má v Humpolci obchod s domácími potřebami. „Postihne nás to všechny a není vyloučené, že drobné podnikání v centru Humpolce skončí. Nelíbí se nám to, je to špatně, ale co se dá dělat proti obchodním řetězcům?“ konstatoval.

Investorem stavby přibližně za 200 milionů korun, je společnost Fuertes Development a KLM real estate. „Dosud jsme působili na Slovensku, kde jsme postavili dvacet podobných center. Humpolec je prvním projektem v Česku,“ sdělil před začátkem stavby Rastislav Čačko za KLM real estate.

Stavby zahájil investor loni v dubnu. Koncem roku už byla pod střechou. V současné době dělníci pracují na úpravě a zařízení obchodů a úpravě okolí. Obchodní centrum stojí hned proti supermarketu Kaufland a jen kousek od prodejny Penny. Otevřít se chystá v první polovině letošního roku.

Budova má i jednu zvláštnost. „Celá plocha, to je 4600 metrů čtverečních, má zelenou střechu. Což v takovém rozsahu není úplně běžné,“ upřesnil Čačko s tím, že zelená střecha sníží výdaje za energie. V současné době má podobnou střechu jen kavárna v parku Stromovka.

Investor se rovněž ve smlouvě s městem zavázal, že na pozemku u budoucích obchodů na vlastní náklady vybuduje stezku pro pěší a cyklisty a veřejné osvětlení podél Okružní ulice.