Celkem patnáct obcí z Vysočiny zabojuje o titul Vesnice roku 2024. Z Pelhřimovska se přihlásila pouze jedna jediná vesnice, a to obec Veselá. Vloni však už bodovala v soutěži Vesnice roku Kraje Vysočina.

Veselá na Pelhřimovsku | Foto: Deník/Denisa Krejčí

Veselá minulý rok získala od Kraje Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Porotci mimo jiné ocenili, že obec na hranici dvou rozvodí pečuje o krajinu i drobné památky. „Ve svých lesích úspěšně čelí kůrovcové kalamitě, obnovuje a osazuje cesty v krajině. Stará se o rybníky, toky a prameniště. Spolupracuje s mysliveckým spolkem i neformálním sdružením maminek a tet při ekologické výchově dětí a mládeže,“ vyjmenovali další důvody.

Letos se úspěch pokusí zopakovat v soutěži Vesnice roku 2024. Krajská komise by do Veselé měla přijet mezi dvacátým až třiadvacátým květnem. Vítěz krajského kola, který postoupí do celostátního, bude známý na začátku července.