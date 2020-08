Zájem o stavbu rodinných domů v Červené Řečici nekončí. Proto vedení tamní radnice v těchto dnech připravuje stavbu parcel pro dalších jedenáct domků.

Stavba - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Prodej parcel by mohl začít na podzim. „Teď to máme na stavebním úřadě a prodej by mohl být někdy v říjnu, aby si lidé mohli přes zimu udělat projekty a na jaře bychom pozemky zasíťovali. Když bychom to prodávali, až to bude zasíťované, tak by půl roku ztratili,“ vysvětlil místostarosta Červené Řečice Dušan Obranec.