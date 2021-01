Autor znaku heraldik a vexilolog Jan Tejkal v něm zohlednil všechny historické a geografické motivy obce. „První z nich je dominanta obce - kostel svatého Petra a Pavla. Odkazuje na ni kombinace svatopetrského kříže s mečem svatého Pavla,“ popsal Tejkal.

„Tyto atributy jsou ve znaku znázorněné sedmihrotými hvězdami, přičemž počet sedmi hrotů i počet sedmi hvězd odpovídá počtu sedmi katastrálních území obce a současně sedmi připojených místních částí,“ doplnil Tejkal.

Nechybí ani symbol úzkokolejky, která ve znaku vystupuje jako stříbrné lemování kříže. Do znaku je ale zakomponovaná i legenda o názvu obce. „Nedaleko odsud prý husitský vojevůdce Jan Žižka přikázal svým vojákům, aby koním přibili podkovy obráceně, a tak zmátli nepřítele. Blíže pravdě však asi bude prozaičtější vysvětlení, že se v obci obracely obchodní vozy na cestě z Pacova do Černovic a z Kamene do Chýnova,“ vysvětlil Tejkal, proč jsou na znaku obrácen podkovy.

Náhodné nejsou ani barvy znaku. „Nedotčený charakter krajiny, vodoteče, rybníky, nebo vlastní zdroj vody vykreslují stříbrná, zelená a modrá,“ dodal Tejkal.