Nákupní centrum by vzniklo na výpadovce na Tábor, v místě bývalé benzínové pumpy. „Chtěli bychom tam postavit supermarket Billa, to je pevně dané, a několik málo souvisejících obchodů, jako jsou oděvy, drogerie, hračky a chovatelské potřeby. O nich ale ještě budeme jednat, toto jsou zatím jen návrhy,“ uvedl Kryštof Kothbauer, jednatel OC Pacov, která je investorem stavby. Kromě toho by zde vzniklo téměř osm desítek parkovacích míst a samoobslužná myčka.

U místních ale tento záměr budí rozpaky. „Bude to jen další zastavěná plocha. Kupní síla Pacova není tak velká, abychom potřebovali další obchoďák. Kdyby se v tom místě raději udělalo nějaké sportoviště, bylo by to lepší,“ svěřila se jedna z obyvatelek Pacova Alena Bachová Pravečková.

Její názor podpořili i další. „Vše, co potřebuji, v Pacově najdu. Nemám problém s tím, že bych si něco nemohl koupit. A když už přeci jen, zajedu si do Pelhřimova nebo do Tábora, které jsou dvacet kilometrů odtud. Nemyslím si, že tady potřebujeme další obchodní centrum,“ přemítal Vítězslav Krejča.

Nadnárodní korporace

„Lidi, kteří sem budou jezdit na nákup, nemají pro Pacov vůbec žádný význam. Rozhodně tady nepotřebujeme posilovat prodejní nabídku,“ doplnil důchodce Zdeněk Jirků.

Nadšení nejsou ani provozovatelé menších obchůdků v centru města. „Konkurence je dobrá, ale musí být vyvážená. Jinak se podniká malé nebo střední firmě a jinak nadnárodní korporaci. Česká republika je zemí, kde je na počet obyvatel největší počet obchodních řetězců. Myslím, že je to zbytečné,“ podělil se o svůj pohled na věc Roman Teisler, generální ředitel pekárny Adélka, která má na náměstí prodejnu.

Stejný názor má i podnikatel Jan Dušek z Pacova. „Malí obchodníčci už dneska mizí a v budoucnu to bude ještě horší. Zbude po nich jen spousta prázdných domů, které budou pustnout, a náměstí bude vymírat. Obchodní řetězce jsou opravdu silnou konkurencí,“ posteskl si.

Najdou se ale i tací, kteří by další supermarket v Pacově uvítali. „Přijde mi, že to zlepší možnosti ve městě – více pracovních míst, lepší možnosti nákupu a odliv aut u parkoviště před Albertem a Penny,“ zamyslel se Dominik Šesták.

„Přesně tak. Navíc je to v místě staré čerpací stanice, takže by se Pacov tímto zbavil ekologické zátěže. Dále by lidé za těmito službami nemuseli dojíždět do Pelhřimova nebo do Tábora,“ přidal se k němu Jan Říha.

Vlastníci pozemků

Vše teď záleží na rozhodnutí zastupitelů. Dotčené pozemky totiž mají pět vlastníků a jedním z nich je právě město Pacov. „S ostatními už máme předběžnou dohodu,“ prozradil Kothbauer.

Jak dodal, kdyby se jim podařilo pozemky vykoupit, chtěli by nejpozději do roka začít stavět. Hotovo by podle jeho slov mělo být koncem příštího roku. Náklady na stavbu odhadují ve výši sedmdesáti až osmdesáti milionů korun.

Důležité ale budou především názory veřejnosti. „My nejsme investorem, ale ‚jen‘ někým, kdo vlastní důležité pozemky. Vnímám všechna pro a proti a rád si vyslechnu všechny názory. Nejsem teď zastáncem ani jedné varianty. Jde o věc, která může výrazně změnit tvář města, takže chceme konečné rozhodnutí důkladně zvážit a dále jednat,“ uzavřel pacovský starosta Lukáš Vlček.