Některé komunikace mohou být nesjízdné. Řidiči by tak měli být ostražití. „Zítra by mělo napadnou jeden až pět, ve vyšších polohách až deset centimetrů sněhu. Bude foukat vítr sedm metrů za sekundu, místy s nárazy kolem patnácti metrů za sekundu, při kterém se mohou tvořit sněhové jazyky a závěje,“ upozorňuje na možné komplikace na svém Twitteru Ředitelství silnic a dálnic Kraje Vysočina.

Silný vítr by měl podle výstrahy meteorologů zasáhnout Vysočinu od ranních šesti do osmnácti hodin. Sněžit by mělo v úterý od osmi do dvaceti hodin.